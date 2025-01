"Não envolve só dinheiro", dispara Fábio Mota contra Ronaldo na CBF

Ronaldo 'Fenômeno' oficializou sua candidatura à presidência da CBF - Foto: Foto: Victor Ferreira | ECV e Daniel RAMALHO / AFP

Após o ex-jogador Ronaldo 'Fenômeno' oficializar a candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente do Vitória, Fábio Mota, analisou que "não há sustentação" na relação entre o Astro e a entidade. De acordo com o dirigente, o ex-atleta entrou na carreira de gestor apenas por questões financeiras.

Leia mais:

>> Vitória recusa proposta de compra do Fluminense e Lucas Arcanjo tem futuro encaminhado

>> Fábio Mota avalia acordo com a Libra em meio a aumento: "Grande negócio"

>> Carpini aponta saída de jogador, mas Fábio Mota diz que houve "equívoco"

"Acho que a candidatura de Ronaldo Fenômeno não se sustenta. Ele é um dos maiores ídolos do Brasil, meu maior ídolo e sou muito fã dele como jogador e como pessoa. Mas é diferente você ser gestor de futebol, é evidente que ele entrou na carreira de gestor pensando na grana, ele ganhou muito dinheiro vendendo o Cruzeiro, mas na CBF é diferente", disparou Fábio Mota em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Após criticar a forma com que Ronaldo começou a carreira de gestor, o dirigente rubro-negro avaliou a possibilidade de vitória nas eleições como "muito improvável". De acordo com o presidente, o fator das federações e clubes votarem, reduzem as chances do ex-jogador assumir a presidência na CBF em 2026.

"Tem um 'condomínio' de clubes, tem que pensar no melhor para o futebol, o que não envolve só dinheiro. Não vejo sustentação, o quórum de votação na CBF é muito fechado, são as federações e os clubes que votam", concluiu Fábio Mota.