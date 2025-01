Carpini aponta saída de jogador, mas Fábio Mota diz que houve "equívoco"

Filipe Machado é jogador do Vitória com contrato válido até o fim de 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória | Montagem

O volante Filipe Machado está no centro de um polêmica interna do Vitória nos últimos dias. Tudo começou após em uma entrevista, o técnico Thiago Carpini apontar que o jogador estaria na lista de atletas fora dos planos do clube para 2025. No entanto, o presidente do clube, Fábio Mota, deu outra versão.

Ao Portal A TARDE, Fábio Mota revelou que ocorreu uma falha de comunicação por parte do treinador e que Machado está nos planos do rubro-negro baiano. Inclusive, o jogador, que tem contrato com o Leão até o final de 2026, tem recebido ofertas de clubes brasileiros.

De acordo com o mandatário rubro-negro, Athletico-PR, Coritiba e Santos são alguns clubes que realizaram propostas para Machado. Apesar das procuras, Mota admitiu que não pretende liberar o atleta.

A polêmica ainda ganhou novos contornos. Chateado, Machado utilizou as redes sociais e fez um post misterioso em sua conta no Instagram. O jogador postou uma foto com a música de fundo intitulada "Ingratidão", interpretada pelo MC PP da VS.

Machado tem 28 anos e chegou ao Vitória no mês de julho, ao lado do zagueiro Neris, contratado de forma definitiva junto ao Cruzeiro.

Sem ser titular da equipe, mas constantemente utilizado, Machado atuou com a camisa rubro-negra em 18 oportunidades, sem marcar gols ou efetuar assistências no período.