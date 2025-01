De saída do Vitória, lateral-direito é anunciado como reforço do Goiás

Willean Lepo em ação com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Seguindo o planejamento em relação ao elenco, o Vitória definiu o empréstimo do lateral-direito Willean Lepo ao Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

O anúncio oficial por parte do Esmeraldino ocorreu na última quinta-feira, 19. O defensor foi cedido até o final da temporada 2025. Por lá, vai disputar o Campeonato Goiano, as Copas Verde e do Brasil, além da segundona nacional.



Natural de Campos dos Goytacazes-RJ, Willean Bernardo Willemen tem 27 anos e Ele tem passagens pelo Americano-RJ, Macaé-RJ e Bahia, onde atuou por duas temporadas.

Lepo desembarcou na Toca do Leão no mês de abril, adquirido junto ao Novorizontino pelo valor de R$ 2,5 milhões.

Ele atuou por 29 vezes com a camisa rubrp-negra, sendo titular em oito oportunidades, sem marcar gols, nem efetuar assistências. Seu vínculo com o rubro-negro baiano é válido até o fim de 2026.

O Vitória tem como opções na lateral-direita o paraguaio Rául Cáceres e Claudinho, recém-contratado junto ao Criciúma.