Fora dos planos do Vitória, volante faz post enigmático: "Ingratidão"

Filipe Machado atuou por 18 vezes no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Mesmo com contrato válido até o fim de 2025, o volante Filipe Machado está fora dos planos do Vitória para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo técnico Thiago Carpini, em entrevista concedida para a TV Bahia. Ainda não há uma definição em relação ao novo clube do meio-campista.

Após a revelação, Machado decidiu se manifestar através das redes sociais. Na publicação compartilhada nos story do Instagram, o camisa 36 demonstrou chateação com a situação. Ele compartilhou uma foto ao som da música "Ingratidão", interpretada pelo MC PP da VS.

“Me abandonou no meio do caminho. Desacreditou do meu potencial” , diz um trecho da canção.

Machado tem 28 anos e chegou ao Vitória no mês de julho, ao lado do zagueiro Neris, contratado de forma definitiva junto ao Cruzeiro. Ele atuou com a camisa rubro-negra em 18 oportunidades, sem marcar gols e assistências no período.