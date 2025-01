Jean Mota e mais: Vitória define saída de jogadores

Jean Mota durante jogo na Série A do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O planejamento do Vitória para 2025 já começou. E esse processo envolve contratação e dispensa de atletas. Com isso, alguns jogadores do elenco de 2024 não fazem parte dos planos da diretoria rubro-negra para o próximo ano.

São os casos do zagueiro Bruno Uvini, dos laterais Patric Calmon e Willean Lepo, do volante Filipe Machado, do meia Jean Mota e do atacante Everaldo. O clube já deu início as conversas e alguns casos já estão com situação definida.

Leia mais:

>> Meia do Vitória pode retornar ao futebol pernambucano

>> Vitória se aproxima da contratação de novo goleiro

>> Vitória se aproxima de acerto com zagueiro do Botafogo

Em entrevista concedida a TV Bahia, o técnico Thiago Carpini revelou que este processo de mudança é natural para que o time possa alçar voos maiores nos desafios que terão na próxima temporada.

"Jean Mota, Bruno Uvini, PK, Lepo, Everaldo, Machado, são jogadores que a gente entende que ajudaram muito, somos muito gratos a eles. Ninguém deve nada para ninguém. Eles entregaram, perfomaram, eram funcionários, receberam. Viveram um propósito por nós, fizeram uma história no clube. Mas para o próximo momento a gente precisa de outras situações", declarou Carpini.

Considerado um dos principais reforços para 2024, Jean Mota chegou com status de craque. Vindo Inter Miami, dos Estados Unidos, onde atuou ao lado do craque Lionel Messi, Mota não ajudou enquanto esteve na Toca do Leão. Acumulando problemas físicos e algumas lesões, ele fez somente 19 partidas, sendo cinco na condição de titular e apenas um gol marcado. Ele era opção no banco de reservas.

Everaldo e Bruno Uvini tem contrato até o final de 2025 e tem propostas. Uvini veio do Grêmio e se tornou titular logo após a equipe sofrer com a falta de zagueiros pela direita. Após perder espaço após uma contusão, fez apenas oito jogos pelo Leão. Everaldo foi constantemente utilizado na reta final do Brasileirão. Antes, sofreu com uma grave lesão muscular. Ele fez 15 jogos e marcou dois gols.

PK já está emprestado para o Remo e Willean Lepo já está de malas prontas para defender o Goiás. Os dois clubes vão disputar a Série B do Brasileirão em 2025.

Apenas um dos jogadores emprestados retorna ao clube

Dos atletas emprestados, apenas Dionísio, que disputou a última Série B pelo Brusque, retorna ao clube. Já o goleiro Yuri Sena e o meia Daniel Jr. foram repassados ao Guarani.

O volante João Pedro foi cedido a um clube coreano, enquanto o zagueiro João Victor negocia o reempréstimo junto ao Mirassol, além de avaliar uma proposta do futebol japonês.

O lateral-esquerdo Felipe Vieira segue em recuperação de lesão na Chapecoense, enquanto o meia Dudu Miraíma pode retornar ao futebol pernambucano, já que tem proposta do Retrô.