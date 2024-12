Confira o desempenho dos jogadores emprestados pelo Vitória na Série B

Dudu e Daniel Jr. em Itabuna x Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A Série B do Campeonato Brasileiro 2024 chegou ao fim neste domingo, 24, com quatro equipes conquistando o acesso ao Brasileirão: Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Enquanto outras quatro tiveram um triste fim de ano e sofreram com a queda para a terceira divisão, foram elas: Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani.

Com o encerramento do campeonato, a temporada dos jogadores emprestados pelo Vitória foi marcada por uma mistura de sucesso e fracassos. Alguns atletas conquistaram o acesso à elite do futebol brasileiro com suas equipes, garantindo vitórias importantes para seus times, enquanto outros, ou permaneceram na segunda divisão, ou caíram para a série C. Confira os desempenhos abaixo:

Acessos:

João Victor - Zagueiro - 27 anos

Mirassol - 2º

Contrato até 2026

31 Jogos, 1 Gol e 1 Assistência

Maycon Cleiton - Goleiro - 26 anos

Ceará - 4°

Contrato até 2025

0 jogos

Permanentes:

Dudu - Volante - 25 anos

Novorizontino - 5°

Contrato até 2026

7 jogos, 0 gols e 0 assistências

Felipe Vieira - Lateral-esquerdo - 25 anos

Chapecoense - 15°

Contrato até 2026

2 jogos, 0 gols e 0 assistências

João Pedro- Volante - 25 anos

CRB - 16°

Contrato até 2026

57 jogos e 3 assistências

Daniel Jr - Meia - 22 anos

América MG - 8°

Contrato até 2025

8 jogos, 1 gol e 1 assistências

Rebaixados:

Dionísio - Volante - 30 anos

Brusque - 19°

Contrato até 2025

37 jogos, 1 assistência