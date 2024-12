Cuiabá pode ter três desfalques para enfrentar o Bahia na 36ª rodada

Cuiabá terá três desfalques para enfrentar o Bahia - Foto: AssCom Dourado

Em busca de se afastar do momento ruim e seguir em busca de uma vaga à Libertadores, o Bahia enfrenta o Cuiabá neste sábado, 30, na Arena Pantanal, às 19h30, pela 36ª rodada do Brasileirão. Para conseguir o triunfo, que já não vem há dois meses, o Esquadrão enfrentará o auriverde com até três desfalques.

No empate contra o Juventude, a equipe do Mato Grosso viu o volante Filipe Augusto receber o 3º amarelo após cometer falta forte no início da partida. Na reta final, o zagueiro Bruno Alves também entrou na lista de suspensos quando interrompeu um contra-ataque

Além dos titulares, o atacante Derik Lacerda pode ser o terceiro ausente na partida. Aos 19 minutos da primeira etapa, o atleta sentiu lesão na parte posterior da coxa e deixou o campo na maca. Para o lugar, o treinador Bernardo Franco optou por Jonathan Cafú.

Diante das baixas, o comandante tem nomes como Matheus Alexandre e Gabriel para substituírem Bruno Alves, já o meio campo deve contar com Lucas Mineiro ou Fernando Sobral.

Para a partida, as duas equipes chegam com um retrospecto negativo no Campeonato Brasileiro, já que estão há sete jogos sem vencer. Enquanto o Bahia é o 8º colocado, com 47 pontos, o Cuiabá é o 19º, com apenas 30 pontos somados.