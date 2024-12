Com grandes jogos, primeira fase da Champions chega à metade final

Liverpool enfrenta o Real Madrid nesta quarta-feira - Foto: JUSTIN TALLISAFP

A primeira fase da Liga dos Campeões chega à sua metade final com a disputa da 5ª rodada, na qual alguns favoritos precisam começar a se recuperar, como PSG e Bayern, que se enfrentam em Munique.

Líderes em seus respectivos campeonatos e apontados como favoritos ao título, parisienses e bávaros ainda não conseguiram mostrar a força que têm em casa em solo europeu nesta temporada.

Com 4 pontos, o PSG de Luis Enrique ocupa a 25ª posição, muito longe do 'Top 8' que classifica diretamente para as oitavas de final, e, no momento, também de fora das 16 posições subsequentes que dão acesso à repescagem.

O Bayern, cuja sexta e última 'Orelhuda' chegou justamente contra o PSG em 2020, no momento, ocupa a 17ª posição com 6 pontos, uma situação menos crítica que a de seus rivais.

O duelo de terça-feira, em Munique, portanto, é importante para os dois clubes, que se encontraram em quatro das últimas sete edições do torneio.

Em Anfield sem Vini Jr.

Outro dos clássicos recentes da Champions que acontecerá esta semana é Liverpool-Real Madrid, que além das finais de 2018 e 2022, também se enfrentaram nas quartas-de-final de 2020-2021 e nas oitavas em 2022-2023. Em todas essas ocasiões, com Jürgen Klopp no banco dos 'Reds', a vitória foi dos 'merengues'.

Mas, na quarta-feira, quem estará no banco do Liverpool é Arne Slot, o sucessor do alemão no comando do time, começou sua era com um recorde impressionante: 16 vitórias em 18 jogos, quatro delas nos primeiros jogos da Liga dos Campeões.

A situação parece propícia, já que o Real Madrid está com muitas ausências, às quais se juntou na segunda-feira Vini Jr. Contra eles, Mohamed Salah está tendo um início de temporada impressionante, com 12 gols e 10 assistências em 18 jogos em todas as competições.

Nesse confronto, é o Real Madrid (18º, 6 pontos) que tem mais a perder, na 18ª posição e com 6 pontos, contra o Liverpool, o único líder com quatro vitórias.

Manchester City vai reagir?

O Feyenoord (21º, 6 pts), ex-time de Slot, visita o Manchester City (10º, 7 pts) na terça-feira, uma partida em que os Citizens seriam favoritos... não fosse a série de cinco derrotas consecutivas em todas as competições.

Outro deslize dos comandados de Pep Guardiola pode comprometer a entrada no Top 8, além de aumentar o nervosismo em um clube que não está acostumado a lidar com sequências de derrotas nos últimos anos.

Um dos seus algozes, o Sporting de Lisboa (2º, 10 pts), recebe o Arsenal (12º, 7 pts) na terça-feira, enquanto o Benfica de Portugal testará o Mônaco, que fecha o G3 provisório.

Os monegascos infligiram a única derrota do FC Barcelona aos catalães nesta edição da Liga dos Campeões. Em um duelo direto entre duas equipes do Top 8, o Barça (6º, 9 pts) receberá outro time da Ligue 1, o Brest (4º, 10 pts), na terça-feira.

O Atlético de Madrid (23º, 6 pts) e o Girona (29º, 3 pts) tentarão subir na tabela quando visitarem o Sparta Praga (26º), da República Tcheca, e o Sturm Gaz (33º), da Áustria, na terça e quarta-feira, respectivamente. Ambas as equipes, também fora do “Top 24”, apresentam-se como opções acessíveis para marcar pontos para os outros dois representantes da LaLiga.