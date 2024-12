2019 X 2024: qual segundo turno do Bahia foi pior?

Bahia enfrentou o Athletico-PR neste domingo - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Há sete sem vencer no Brasileirão, o Bahia vive o seu pior momento na temporada, somando apenas dois pontos, de 21 possíveis. Desta maneira, o aproveitamento, que vinha sendo positivo no primeiro turno, está em queda livre no returno, o que vem incomodando os torcedores.

Até o atual momento, faltando três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão tem a 8ª pior campanha, com apenas 16 pontos somados, em 16 jogos disputados e quatro triunfos. Em contrapartida, na primeira etapa, o aproveitamento foi de 54.39%, com 31 pontos e 9 vitórias.

Vale lembrar que, em 2019, quando o Tricolor terminou o campeonato na 11ª colocação, o aproveitamento do segundo turno foi de 32%, somando 18 pontos. A porcentagem é parecida com a atual, com 33,33%, mas podendo ser melhorada, em caso de novos triunfos na reta final do Brasileirão.

Leia mais:

>>Vini Jr. sofre lesão e perderá duelo da Champions contra Liverpool

>>Após arrancada, Vitória pode fugir do rebaixamento na próxima rodada

>>Série A pode ter cinco times nordestinos pela primeira vez

Segundo turno de 2024 (faltando três jogos)

Pontos: 16

Triunfos: 4

Empates: 4

Derrotas: 8

Aproveitamento: 33.33%

Segundo turno de 2019

Pontos: 18

Triunfos: 4

Empates: 6

Derrotas: 9

Aproveitamento: 32%

O desempenho atual vem gerando riscos para a conquista do principal objetivo da equipe na temporada: a classificação para a Libertadores. O Bahia, que já esteve com mais de 70% de chance, agora vê o cenário mudar, caindo para apenas 29% de possibilidade de disputar a principal competição do continente.

Em coletiva após o empate diante do Athletico, o treinador Rogério Ceni afirmou ainda acreditar no objetivo, apesar do momento ruim que vive a equipe. Em fala, ele projetou fazer bons jogos contra Cuiabá, próximo adversário, Corinthians e Atlético-Go, voltando ao caminho dos triunfos.

"Esses dois últimos jogos foram bons, mas deixaram a desejar nesse aspecto das finalizações, mas todos estão tentando fazer o seu melhor. Eu espero que a gente consiga entregar uma vitória no sábado que vem contra o Cuiabá para manter viva essa oportunidade de ir à Libertadores. Eu sigo acreditando, sigo achando que é possível", revelou o treinador.

O duelo contra o Cuiabá, que segue na briga contra o rebaixamento, será no próximo sábado, na Arena Pantanal, às 19h30. O Auriverde é o 19º colocado, com 30 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para os adversários, que venceram na Fonte Nova por 2x1.