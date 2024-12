"Jogamos bem", avalia Rogério Ceni sobre empate conta o Athletico

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia recebeu o Athletico-PR pela 35ª rodada do Brasileirão Série A, na Arena Fonte Nova, na tarde deste domingo, 24, e ficou no empate em 1x1. O resultado amplia a sequência negativa do Esquadrão, que já soma sete jogos sem vencer, com cinco derrotas e duas derrotas.

Desta maneira, em coletiva após o duelo, o treinador Rogério Ceni avaliou o desempenho da equipe, que vem gerando descontentamento para os torcedores. Em fala, o comandante destacou que o Tricolor jogou bem, mas destacou a falta de efetividade.

"Eu não me sinto confortável, ninguém pode se sentir confortável quando você, apesar de jogar bem, eu acho que jogamos muito bem hoje, não vencemos os jogos. É sempre desconfortável. Não é confortável para ninguém, para os atletas, para mim, mas criamos todas as chances de novo, assim como contra o Palmeiras. Hoje dominamos mais um jogo, e eu acho que o time produziu nesses dois jogos para fazer seis pontos. Infelizmente, perdeu contra o Palmeiras e empatou hoje", disse Ceni.

Agora é tentar vencer o Cuiabá, que é o que resta para a gente tentar se manter na briga pelo objetivo que nós temos. Rogério Ceni - Treinador do Bahia

Durante a coletiva, o treinador foi questionado sobre a queda no desempenho dos atletas no segundo turno do campeonato, tendo em vista que o Bahia tem a 7ª pior campanha dos últimos 16 jogos.

"Se você pegar os dois últimos jogos, onde nós fizemos bastante operações, mudanças, nós conseguimos extrair muita coisa técnica, nós não conseguimos extrair um gol, a bola colocada para dentro. De resto, foram dois jogos que o Bahia jogou em casa, foi dominante contra o Palmeiras e contra o Athletico Paranaense. Hoje tivemos muitas chances de gol, muitas pelas passando em frente à área, finalizando, o goleiro defende, a bola dá na trave. Eu acho que extrair a parte técnica, na minha opinião, é isso, criar, o que você se propõe a fazer, controlar o jogo, ter o domínio do jogo, criar mais oportunidades com o adversário. Nos dois últimos jogos nós criamos mais que o adversário, dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, nós conseguimos executar agora tem uma coisa", disse o comandante.

Em continuidade, Ceni abordou sobre o trabalho e dedicação dos jogadores, que, segundo o treinador, trabalham muito para conseguir vencer e conseguir bons resultados.

"Eu acho que todos eles estão tentando fazer o seu melhor. Eu acho que em matéria de dedicação, comprometimento, de briga, de luta, esses dois jogos foram bons, mas deixaram a desejar nesse aspecto das finalizações, mas todos estão tentando fazer o seu melhor. Eu espero que a gente consiga entregar uma vitória no sábado que vem contra o Cuiabá para manter viva essa oportunidade de ir à Libertadores", projetou Rogério Ceni.

"É a nossa responsabilidade e eu fico chateado, fico triste, peço desculpas, lamento por não conseguir estar entregando, nessas últimas rodadas, esse resultado positivo. Porém, eu não vou deixar de trabalhar e de lutar até o dia 8 de dezembro para esses três últimos jogos. Eu sigo acreditando, sigo achando que é possível, que se a gente encaixar um bom jogo contra o Cuiabá, conseguir uma boa vitória contra o Corinthians, conseguiremos o nosso objetivo", finalizou o treinador do Bahia.

O próximo duelo do Esquadrão será diante do Cuiabá, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo sábado, na Arena Pantanal, às 19h30. O Auriverde é o 19º colocado, com 30 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para os adversários, que venceram na Fonte Nova por 2x1.