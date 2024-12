"Continuar acreditando", diz Ademir sobre classificação à Libertadores

Ademir em partida contra o Athletico - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Após o empate em 1x1 diante do Athletico-PR, pela 35ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, o Bahia chegou ao seu 7º jogo sem vencer, a pior sequência da temporada. Em passagem na zona mista, Ademir opinou sobre o desempenho da equipe, mas destacou a importância de manter a fé no objetivo, que é classificar para a Libertadores.

"Agora é ter calma nesse momento. É continuar acreditando, não desistir do objetivo. Durante a semana, precisamos trabalhar psicologicamente para não deixar a ansiedade atrapalhar. A gente não dá a possibilidade de desistir. Nos próximos dias vamos dar o nosso melhor", garantiu o atacante.

É notório que o momento ruim vem gerando revolta para os torcedores, que não sabem o que é vencer a quase dois meses, desde a 29ª rodada, contra o Criciúma. O assunto também foi abordado pelo jogador do Bahia, que demonstrou entender a torcida.

"A gente pede desculpas ao torcedor, também ficamos chateados por tudo que está acontecendo, mas não podemos abaixar a cabeça, não podemos desistir. A torcida está acreditando na gente e agradecemos por esse envolvimento com a gente. Não podemos desistir. A situação é difícil, incômoda, eu principalmente fico muito chateado, mas não podemos desistir. O que eu digo para eles é que eu não vou desistir, o grupo não vai desistir, a gente vai lutar até o fim para conquistar o objetivo", disse Ademir.

O próximo duelo do Bahia será diante do Cuiabá, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo sábado, na Arena Pantanal, às 19:30. O Auriverde é o 19º colocado, com 30 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para os adversários, que venceram na Fonte Nova por 2x1.