Marta é campeã com Orlando Pride na liga feminina de futebol nos EUA

Marta liderou o Orlando Pride ao seu primeiro título na Liga de futebol dos Estados Unidos - Foto: Reprodução X | Orlando Pride

A brasileira Marta, atacante e capitã do Orlando Pride (Estados Unidos), conduziu a conquista do título inédito para o clube na liga de futebol feminino, a NSWL (National Women’s Soccer League). Neste domingo, 24, a equipe de Marta e das compatriotas Angelina e Adriana se sagrou campeã com vitória por 1 a 0 na final sobre o Washington Spirit. O gol do título foi de Barbra Banda, nascida em Zâmbia.

Emocionada, a atacante de 38 anos, seis vezes eleita a melhor do mundo pelo Prêmio Fifa, compartilhou nas redes sociais a alegria de conquistar o título na presença da mãe, que da arquibancada assistiu pela primeira vez a filha em campo em uma partida nos Estados Unidos.

“Isso significa muito”, disse Marta, referindo-se à mãe. E acrescentou: “jogar com essas atletas é algo realmente especial, que nunca tive em nenhum outro clube”, pontuou a camisa 10, que atual no Orlando Pride desde 2017.