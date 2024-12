Com chance de retomar cinturão, Robson Conceição volta aos treinos

Robson Conceição está de volta aos treinos - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Após a revanche contra O’Shaquie Foster, realizada em 2 de novembro, em Verona, Nova York, o baiano Robson Conceição está de volta aos treinos. O próximo desafio do atleta será definido na Convenção Anual do Conselho Mundial de Boxe (WBC), em dezembro, na cidade de Hamburgo, Alemanha.

Na Convenção será analisada a possibilidade de uma nova luta entre Robson e Foster, que pode definir os rumos da categoria super-pena. A equipe do OBRABO foi convidada a apresentar o caso diretamente ao conselho, que tomará sua decisão durante o evento.

“Defender meu legado é algo que levo muito a sério. Representar a Bahia, minhas raízes e todo o Brasil no cenário mundial do boxe é uma honra. Quero, em 2025, lutar em casa, na Bahia, para mostrar a força e o talento do nosso povo. Nada me motiva mais do que levar o título mundial para minha terra e inspirar outros a sonharem grande”, declarou Robson Conceição.

Enquanto aguarda a decisão do WBC, o boxeador segue sua rotina de treinos na Academia Champion, em Salvador, se preparando para os próximos desafios no ringue.