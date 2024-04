Vitória contrata ex-lateral do Bahia para sequência da Série A | A TARDE

Depois de algumas investidas no mercado da bola em busca de um lateral-direito, o Vitória acertou a contratação do jogador Willean Lepo, de 27 anos, que estava no Grêmio Novorizontino. Anteriormente, o Leão havia tentado as contratações de Hayner e Maguinho, mas ambos sem sucesso. A informação foi divulgada pelo Galáticos Online e confirmada pelo Portal A TARDE.

Revelado pelo Macaé, o defensor teve passagem pelo Bahia entre 2019 e 2020, onde participou de partidas pelo time sub-23 e com a equipe de aspirantes no Campeonato Baiano. Ele fez oito partidas 'profissionais' pelo Tricolor e marcou um gol.

Logo em seguida, Lepo foi emprestado para o Grêmio Novorizontino e depois adquirido em definitivo. O lateral disputou cinco temporadas na equipe paulista e já participou de 152 jogos, com três gols marcados. Em 2024, ele disputou 12 partidas e deu três assistências.

Willean Lepo chega ao Vitória em definitivo com contrato de três temporadas, pelo valor de R$ 2,5 milhões, segundo informações do jornalista Venê Casagrande. O lateral-direito chega ao Leão para disputar posição com Zeca e Raul Caceres.