Natal em clima de paz no Leão

Trocida do Vitória comemorou reação do time na Série A

Rapidez e tranquilidade. Essas duas palavras resumem bem a reunião do Conselho Deliberativo do Vitória no início desta semana. Em pauta, o orçamento do clube para a temporada de 2025, aprovado quase por aclamação. Apenas um voto contra. Algo impensável se considerarmos os longos anos de crise política vividos pelo Leão, sobretudo na última década. Não custa reforçar que há pouco mais de dois anos os sócios do clube optaram pela destituição do então presidente Paulo Carneiro.

Desde então o clima foi ficando, aos poucos, mais ameno no clube, que voltou a viver momentos alegres e fechou a temporada de volta a uma competição internacional após oito anos. Um ano com mais motivos para comemorar, obviamente. O título Baiano após cinco temporadas emendou a alegria dos rubro-negros, que encerram o 2023 com um Carnaval fora de época no Farol da Barra em celebração pela conquista da Série B.

Se o Leão encerrou 2023 com o seu primeiro título nacional da história, encerra 2024 com a aprovação do seu maior orçamento já visto. No âmbito do futebol profissional está previsto um acréscimo na casa dos 38 milhões em relação aos gatos deste ano, que já havia sido o maior oraçamento da história do clube. A expectativa do clube é chegar a uma folha salarial mensal de de R$ 7,6 milhões, mais de R$ 2 milhões a mais do que este ano.

Aumenta-se o dinheiro e também a responsabilidade. Principalmente quando consideramos os salários astronômicos pagos a jogadores no cenário da elite do futebol brasileiro. Mesmo com um pouco mais de dinheiro, a situação do Vitória em relação a concorrência pouco muda: o clube permanece com um dos menores orçamentos da primeira divisão.

Mas isso não significa sonhos modestos para o ano que está prestes a chegar. Ponderado no orçamento, que prevê a presença do Rubro-negro nas finais do Baiano e Copa do Nordeste, além de uma classificação à terceira fase da Copa do Brasil e a permanência na elite do Brasileiro, o clube tem um torcedor comandante empolgado.

Entre as ambições do presidente Fábio Mota habitam três desejos, por ordem de prioridade: um Leão forte na Série A com capacidade de brigar por Libertadores; uma final da Copa Sul-americana; e o título da Copa do Nordeste após 15 anos de jejum. Este é um sonho permitido a todo e qualquer rubro-negro, mas que só sera possível de ser alcançado com muita assertividade nas decisões, principalmente em relação aos jogadores que são esperados já para o início de 2025.

Elevar a qualidade do elenco com pouco dinheiro requer criatividade e pés no chão, algo muito bem sinalizado por parte do técnico Thiago Carpini, que diferentemente do presidente Fábio Mota, prefere uma projeção alinhada ao poderio econômico do clube. Ou seja, de permanência na Série A, mas com menos dificuldade em relação a esta temporada, quando o Rubro-negro precisou fazer um segundo turno espetacular. Embora com algum desalinhamento no âmbito do discurso, presidente e treinador estão conectados pela parceria de sucesso realizada este ano e agora renovada até dezembro de 2025.