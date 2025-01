Fábio Mota avalia acordo com a Libra em meio a aumento: "Grande negócio"

Fábio Mota concedeu entrevista exclusiva ao Portal ATARDE nesta sexta-feira - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória verá sua receita de direitos de transmissão crescer por causa do acordo bilionário firmado entre a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Rede Globo. Para o presidente Fábio Mota, a participação do Vitória na Libra foi um "grande negócio", principalmente diante da gravidade da situação financeira que o clube se encontrava antes do contrato.

Enquanto alguns clubes sofrerão redução nas arrecadações, outros terão um aumento em seus ganhos por causa do acordo. O Rubro-Negro, por exemplo, tem uma projeção para ganhar R$ 87 milhões em 2025. Em 2023, por outro lado, o clube baiano recebeu R$ 64 milhões em direitos de transmissão.

"Fizemos um grande negócio e acertamos em ter ido para a Libra. Até porque o que traz dinheiro e apoio econômico é a grande mídia e estamos do lado da maior rede do Brasil que é a Rede Globo. Então você traz patrocinadores mais fortes, não é atoa que fizemos o maior contrato da nossa história, que pode chegar a R$ 20 milhões no ano", revelou Fábio Mota em entrevista exclusiva ao Portal A Tarde.

O presidente revelou que, durante a temporada 2024, os outros oito clubes da Libra se referiam o Vitória com desconfiança de que o clube poderia ser rebaixado, o que acarretaria na redução dos valores do acordo. Com a permanência do Rubro-Negro, o gestor analisou a reviravolta no caso, contando que teve que torcer para os aliados à Liga do Futebol Brasileiro na luta contra o rebaixamento.

"Nas reuniões da LIBRA, o Vitória sempre foi visto com iminente chance de cair. Todo mundo ficou preocupado, porque todo clube rebaixado é 100 milhões a menos no contrato. Terminou o campeonato eu torcendo para o Atlético-MG e Bragantino não cairem, sem contar que o Vitória terminou o Brasileirão na frente deles e do Grêmio também. Então que continue os nove times na Série A e que suba o Remo e Paysandu".

Questionado se o empate entre a Liga Forte União (LFU) e a Libra pode aumentar a competitividade do Brasileirão, Fábio Mota compartilhou a sua visão sobre o caso, projetanto que o futuro do Brasil deve ser em uma liga única.

"O Brasil vai caminhar para uma liga única, acho que é muito jogo de vaidade também. O Vitória é um dos fundadores, o primeiro clube do Nordeste a entrar. Fomos para reuniões, debatemos, fizemos um grande negócio e se não fosse a Libra a gente era rebaixado no primeiro turno, já que não ia ter dinheiro", concluiu.