"Maior resgate", disse Fábio Mota sobre aproximação com a torcida

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Clara Pessoa/Ag A TARDE

Em uma crescente evolução nos últimos anos, saindo da Série C e classificando à Sul-Americana, o Vitória vive um grande momento e conta com um grande aliado: o seu torcedor. Desde a pior fase dos últimos anos, até o título inédito da Série B e permanência na elite, o Leão conta com a sua grande nação para buscar grandes conquistas.

A realidade é destacada pelo presidente do clube, Fábio Mota, que ressaltou importância dos torcedores, com o maior número de sócios da história, mais de 41 mil. Em entrevista exclusiva com o Portal A Tarde, o gestor do clube garantiu que nada seria possível sem a confiança vinda das arquibancadas.

Leia mais:

>>Piloto francês da F1 Isack Hadjar assina com a Racing Bulls para 2025

>>Conmebol divulga tabela detalhada do Bahia na Pré-Libertadores

>>Fábio Mota dispara contra meia do Athletico: "Tinha medo de ser rebaixado"

“Se eu não tivesse o apoio da torcida, nada teria acontecido. Então, se eu tiver que eleger um fator fundamental para o Vitória ter saído da Série C, ido para a Série B e vencido, ganhado o campeonato baiano e está na Série A, chama-se a maior torcida do mundo, que é a torcida do Vitória. Falo com propriedade, conheço todos. Tenho três anos viajando por todos os estados, todas as divisões. Nenhuma torcida é igual a do Vitória”, disse Fábio.

Questionado, o presidente garantiu que esse é o seu maior resgate desde a chegada ao Vitória. Fábio relembrou a trajetória, e o momento, conquistando a 3ª melhor ocupação da Série A do campeonato brasileiro, além do melhor público da sua história na competição.

“Quando eu cheguei, eram apenas 4 mil sócios. Hoje nós temos 40.531. Me deixa muito emocionado falar da torcida do Vitória, que abraçou o desde o início. Enquanto a torcida tiver abraçando o projeto desde o início, o Vitória vai continuar crescendo ano a ano”, declarou o presidente.

“O clube nunca teve média de mais de 12 mil de média em Campeonato Brasileiro. No Campeonato Baiano, eram 4 mil pessoas de média, esse ano fechamos com 17 mil. Também tivemos a terceira maior ocupação do Brasil”, destacou Fábio Mota.