Fábio Mota dispara contra meia do Athletico: "Tinha medo de ser rebaixado"

Volante Gabriel foi rebaixado com o Athletico-PR em 2024

O presidente do Vitória, Fábio Mota, é conhecido por jeito sincero e objetivo em relação aos fatos ligados ao clube. Durante entrevista ao Canal do Interativo, o mandatário rubro-negro revelou uma história antiga envolvendo o volante Gabriel, que defendeu o Athletico-PR em 2024.

Segundo o gestor, o Vitória tentou insistentemente a contratação do experiente meio-campista. Todavia, as conversas esbarraram no desdém do jogador, que afirmou ter medo de vir para o Leão da Barra e ser rebaixado.

Irônico, Mota riu da situação e disse que Gabriel é irá atuar na Série B com o Furacão, recém-rebaixado a segundona nacional de 2025.

“Gabriel a gente tentou o ano inteiro e, no fundo, ele acabou dizendo que tinha medo de vir pro Vitória e ser rebaixado. Acabou ele sendo rebaixado, então que ele fique no Athletico”, disse Mota.

O volante Gabriel Girotto Franco tem 32 anos e foi revelado pelo Paulínia-FC, de São Paulo. Ele acumula passagens por Botafogo, Palmeiras, Corinthians e Internacional antes de estar no Athletico-PR.