Nadadora passa mal e morre em prova na Travessia Itaparica-Salvador

Uma atleta idosa de 69 anos, Analice Andrade, morreu neste sábado, 21, enquanto participava de um prova de 900 metros na Travessia Itaparica-Salvador que saiu do Yacht Clube em direção ao Porto da Barra.

O corpo da nadadora foi retirado da água no Porto da Barra por volta das 9h. Ações de tentativa de reanimação foram feitas na areia, mas não surtiram efeito. O marido e o filho da vítima passaram mal com a notícia do falecimento e precisaram ser atendidos no local por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o filho, que não quis se identificar, Analice Andrade participava de provas de natação há mais de 20 anos.

As quatro provas da Travessia Itaparica-Salvador reúnem cerca de 250 atletas neste sábado.

A prova principal acontece neste domingo, 22. A organização do evento estima que ao longo do final de semana cerca de 800 atletas participem do evento, que possue horários distintos e reúne provas e circuitos diferentes.

Em nota, a Federação Baiana Desportos Aquáticos, lamentou o falecimento da atleta.

Confira a nota na íntegra:

“A Federação Baiana Desportos Aquáticos – FBDA, lamenta, com profundo pesar, a morte da atleta de natação Analice Andrade Silva, de 69 anos, na manhã deste sábado, por volta das 9h, durante a prova de 900 metros, que saiu do Yacht Clube em direção ao Porto Barra.

A nadadora sentiu-se mal já na reta final da prova, na praia do Porto, onde os socorristas do evento realizaram os procedimentos de reanimação, antes da chegada da equipe da Samu. Em seguida, a idosa foi encaminhada para a ambulância do evento, seguindo o protocolo de socorro da Travessia Itaparica-Salvador.

Muito experiente em esportes aquáticos, há mais de 20 anos Analice participava de competições em piscinas e em águas abertas. A sua morte foi lamentada por todos os atletas, que consideram um exemplo a sua trajetória como nadadora.

A atleta será homenageada neste domingo, segundo dia do evento, quando se realiza a Travessia Itaparica – Salvador, com largada às 8h, na praia da Gameleira.

"Analice Andrade Silva, atleta número 710 da prova de 900 metros com equipamento, era uma participante experiente, conhecida por sua dedicação e participação frequente em competições de águas abertas. Durante a prova, Analice sofreu um mal súbito e foi encontrada desacordada na água. Ao chegar na área de atendimento, já apresentava pulsação fraca. Apesar dos esforços da equipe médica, que realizou reanimação e a entubou no local, ela infelizmente não resistiu. Sua trajetória e comprometimento com os esportes aquáticos jamais serão esquecidos pela nossa comunidade", afirma Marco Antônio Lemos, presidente da FBDA”.