Travessia para Mar Grande e Morro de São Paulo tem boa procura

Os horários de saída são a cada 30 minutos - Foto: Divulgação / Astramab

Neste primeiro sábado do Verão 2024-2025, o movimento de saída de Salvador está alto. Com oito embarcações disponíveis para o trajeto, a travessia entre a capital baiana e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, começou a operar às 5h e segue com saídas a cada 30 minutos ou 15 minutos, dependendo da demanda de passageiros no Terminal Náutico da Bahia. No Terminal de Vera Cruz, o movimento de embarque é mais tranquilo, com partidas a cada 30 minutos.

As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos estão boas, com ventos suaves e mar calmo. Hoje, a última embarcação sai de Vera Cruz às 18h, e de Salvador, o último horário está marcado para as 19h30 no Terminal Náutico da Bahia.

Nos dias úteis (segunda a sábado), o preço da passagem no trajeto Mar Grande-Salvador é de R$ 8,60. Aos domingos e feriados, o valor sobe para R$ 11,60. Já no sentido Salvador-Mar Grande, a tarifa é de R$ 10,50 de segunda a sábado e R$ 13,50 aos domingos e feriados.

Catamarãs para Morro de São Paulo e escunas de turismo

A travessia Salvador-Morro de São Paulo também registra bom movimento de embarque neste sábado. A procura por passagens nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico está alta. Os catamarãs, que fazem o trajeto direto entre a capital e a Ilha de Tinharé, um dos destinos mais procurados da Bahia, têm uma viagem com duração média de 2 horas e 20 minutos.As saídas de Salvador ocorrem às 9h, 10h30 e 14h30, enquanto de Morro de São Paulo, o primeiro catamarã parte às 11h30, com outras saídas às 14h e 15h.

Leia também:

>> PM-BA liberta refém e prende homens com arma e explosivos em Salvador

>> Verão inicia com variação no clima e praias impróprias em Salvador

>> Preso no lugar do irmão, ajudante de pedreiro é solto em Salvador

As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela no Terminal Náutico. O preço da passagem de ida de Salvador para Morro de São Paulo é R$ 151,81, enquanto no trajeto inverso, a tarifa é R$ 138,71. Pagamentos podem ser feitos com cartão de crédito ou débito.Passeios às Ilhas

As escunas de turismo também estão operando normalmente e com bom movimento. Os passeios partem às 8h do Terminal Náutico para o "Passeio às Ilhas", que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30. O custo do passeio é de R$ 100 por pessoa.