PM-BA liberta refém e prende homens com arma e explosivos em Salvador

Material apreendido pela 23ª CIPM com os suspeitos - Foto: Divulgação | SSP-BA

Integrantes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) conseguiram libertar uma mulher que era feita de refém por suspeitos de integrarem o crime organizado, na tarde desta sexta-feira (20), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

O fato ocorreu na Rua Valdinei Teixeira, onde os militares realizavam ações de intensificação do patrulhamento em uma localidade conhecida como Buracão. Lá, de acordo com informações da Polícia Militar (PM-BA), eles se depararam com um grupo de homens armados, que atirou contra os agentes.

Houve revide e dois suspeitos invadiram um imóvel, onde fizeram uma mulher refém. Após o processo de negociação, os indivíduos se entregaram e foram apreendidos.

Com a dupla, foram encontrados uma pistola Glock, com um carregador e 24 munições; duas granadas; uma balaclava; 90 pinos de cocaína; e vários potes plásticos da mesma substância;

Todo material apreendido e os autores foram encaminhados à Central de Flagrantes, para tomada das medidas pertinentes.