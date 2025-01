Preso no lugar do irmão, ajudante de pedreiro é solto em Salvador

O homem foi preso após ser encarcerado no lugar do irmão, Leonardo Souza Teles, de 42 anos, que deu o seu nome após ser pego cometendo uma série de furtos - Foto: Arquivo pessoal

O ajudante de pedreiro Rubens Souza Teles, de 45 anos, realizou o que mais desejava: sair da prisão. O homem foi preso após ser encarcerado no lugar do irmão, Leonardo Souza Teles, de 42 anos, que deu o seu nome após ser pego cometendo uma série de furtos.

Rubens ganhou a liberdade nesta sexta-feira, 20 após nove dias dentro do Presídio Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Apesar de ter a liberdade concedida pela Justiça, Rubens passou por dias traumatizantes no período em que ficou encarcerado.

"Eu nem sei como é que consegui [resistir]. Primeiramente, Deus, com as orações que me foram ensinadas através de pessoas muito queridas e próximas a mim. A alegria só chegou agora, que eu cheguei aqui perto do pessoal que eu sei que gosta de mim de verdade, porque sinceramente aquilo não é lugar para ninguém, não é lugar para o ser humano, é humilhação demais", disse, relatando ainda se sentir constrangido e abalado emocionalmente.

Leia também:

>> Líder do tráfico no Nordeste de Amaralina entra pro Baralho do Crime

>> Vendas na Bahia devem crescer 13% neste Natal

>> Rita Cadillac grava pornô com ex de Andressa Urach: "Tive problemas"

Rubens foi condenado pelos roubos cometidos pelo irmão na Graça e na Barra em fevereiro de 2020. Ele foi preso no último dia 11 de dezembro para cumprir sentença, após finalizado o prazo de dois anos para solicitações de recurso. O ajudante de pedreiro conta que, apesar de ter sido colocado atrás das grades pela conduta do próprio irmão, ele e Leonardo nunca tiveram desavenças e sempre foram unidos.

Após a saída do presídio, o advogado de defesa de Rubens explica que ele ainda não está com a ficha limpa, pois a condenação continua fazendo menção ao seu nome. Segundo o profissional, a Justiça baiana pode demorar por volta de dois meses para rever o processo e anular totalmente qualquer menção ao ajudante de pedreiro. Após anulada a condenação, a intenção da defesa é processar o Estado pelo erro.