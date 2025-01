Vendas na Bahia devem crescer 13% neste Natal

Comércio de rua e shoppings funcionam em horários especiais - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A chegada das festas de fim de ano com o incremento do décimo terceiro tem agitado a economia em Salvador. Faltando apenas quatro dias para o Natal e 15 para o Réveillon, o comércio de rua e os shoppings da capital baiana concentram grande movimentação para as compras do período. Expectativa é de aumento de vendas em até 13% comparado ao ano passado.

Essa boa fase do comércio também foi confirmada pelo presidente da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Edson Piaggio. “O resultado tem sido bastante positivo e deve continuar assim até o fim de fevereiro. Há uma expectativa de crescimento que pode chegar até 13% em relação ao ano anterior. Há também um crescimento da população em torno de 6%, isso significa que as pessoas devem gastar mais, gerando uma expectativa muito boa para os lojistas", declarou.

Itens procurados

De itens da ceia natalina e vestuários até opções de presentes, o cenário está do jeito que os comerciantes gostam. Ontem, nas ruas do Centro de Salvador, o fluxo era intenso de consumidores, principalmente em estabelecimentos que comercializam roupas, sapatos e acessórios.

"O movimento está muito melhor na minha loja. Estou com um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. O que estou achando bem diferente é o comportamento das vendas que mudou. Normalmente, as minhas duas experiências de outros natais, o pulo das vendas aconteciam a partir do dia 20 de dezembro, que é quando o mercado aquece, mas esse ano, começou bem antes" , disse a empresária Carol Contelli, que é proprietária de lojas de biscoiteria em dois shoppings de Salvador.

Devido à alta demanda de público, alguns estabelecimentos comerciais vão estender o horário de funcionamento.

José Américo da Silva vende roupas na região do Relógio de São Pedro há, pelo menos, 40 anos. “Desde a semana passada vem melhorando e deve aumentar, pois tem gente que vai receber décimo”, disse.