Pousada atingida por destroços de avião pode desabar

Acidente em Gramado deixou dez mortos - Foto: Reprodução

A queda de um avião na cidade gaúcha de Gramado (RS), neste domingo, 22, pode ocasionar o desabamento de uma pousada localizada na região do acidente.

Os destroços da aeronave causaram rachaduras no chato e teto do estabelecimento. De acordo com o comandante dos Bombeiros, Maurício Ferro, todos os hóspedes foram retirados local, assim como os funcionários.

Não há previsão de término dos trabalhos do Corpo de Bombeiros, embora não haja risco de qualquer explosão. A atuação dos profissionais envolve a retirada de escombros e ajuda na identificação dos corpos.

O acidente deixou dez mortos. A aeronave saiu de Canelas, e levava o empresário Cláudio Galeazzi.

Além de Galeazzi, morreram três filhos, esposa, sogra e cunhado do empresário gaúcho.