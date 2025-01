Prefeituras baianas lamentam mortes em acidente da BR-116

O Governo da Bahia está apoiando as ações de identificação - Foto: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Ao menos cinco prefeituras baianas lamentaram as mortes de vítimas do acidente na BR-116, na madrugada de sábado 21. Até o início da noite deste domingo, 22, a informação é de que 41 pessoas morreram, a maioria carbonizados, e seis sobreviveram, incluindo três crianças. Muitas dessas vítimas são baianas, de diferentes municípios.

Uma das prefeituras a se pronunciar foi a de Vitória da Conquista, que disse que a maioria das vítimas tinham como destino o município. "A prefeitura manifesta sua mais sincera solidariedade aos familiares das vítimas do lamentável acidente ocorrido na BR-116, em Teófilo Otoni, envolvendo um ônibus da Viação Entram, uma carreta e um ônibus de passeio. A maioria das vítimas fatais tinha como destino a cidade de Vitória da Conquista", afirmou.

A prefeitura de Anagé confirmou e lamentou a morte de um dos passageiros do ônibus. "Neste momento de dor, o prefeito Rogério de Zinho e toda a Administração Municipal expressam solidariedade aos familiares e amigos", publicou.

A prefeitura de Iramaia também lamentou o ocorrido. "Iramaia está de luto por essa tragédia. Em meio à essa dor coletiva, nos solidarizamos com as famílias e amigos, pedindo que Deus conforte os corações e fortaleça a todos nesse momento tão difícil", escreveu.

O prefeito de Maracás afirmou que algumas vítimas também tinham como destino a cidade. "Nossas sinceras condolências aos amigos e familiares. Que a certeza da ressureição seja conforto e força para todos nesse momento de dor e tristeza", disse.

A Prefeitura de Ipiaú, por meio da prefeita Maria das Graças publicou: “profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido em Minas Gerais, que resultou na perda de 38 vidas, incluindo cidadãos e conhecidos de nossa cidade. Nos solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas, desejando que encontrem força e consolo para enfrentar essa difícil situação”, lamentou.

Os nomes das vítimas que estavam no ônibus foram divulgados pela Empresa de Transporte Macaubense (Entram). Ainda não se sabe quantas delas eram baianas. Unidades do Departamento de Polícia Técnica (DPT) na Bahia estão colhendo amostras biológicas de familiares para ajudar no reconhecimento dos corpos.

O Governo da Bahia está apoiando as ações de identificação, transferência, traslado e outras providências voltadas às vítimas do acidente.