Bombeiros encerram trabalho de resgate em acidente na BR-116

Pelo menos 38 pessoas morreram e nove ficaram feridas - Foto: Corpo de bombeiros Militar/MG

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encerrou no fim da tarde deste sábado, 21, os trabalhos de resgate das vítimas do acidente que ocorreu na BR-116, envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro. O ônibus, da empresa Entram, saiu de São Paulo e tinha uma das paradas em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Ao menos, 38 pessoas morreram devido à colisão entre os veículos na madrugada de hoje, segundo informou o Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni. Deste total, 25 corpos foram encontrados carbonizados. 13 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para hospitais da região.

A empresa do ônibus prestou solidariedade às vítimas e familiares, mas afirmou desconhecer a causa da tragédia.

“A empresa se solidariza com as vítimas e seus familiares e informa que está empenhando máximo esforço para auxiliar as pessoas envolvidas e seus familiares, oferecendo e providenciando todo o apoio necessário, inclusive acompanhamento psicológico”, diz o comunicado.