Empresa de ônibus diz desconhecer causa de acidente em MG

Acidente aconteceu neste sábado, 21 - Foto: Corpo de Bombeiros Minas Gerais

A empresa Emtram, responsável pelo ônibus envolvido no grave acidente que deixou ao menos 38 pessoas mortas neste sábado, 21,se solidarizou com as famílias das vítimas da tragédia, mas afirmou que desconhece a causa do acidente.

“A empresa se solidariza com as vítimas e seus familiares e informa que está empenhando máximo esforço para auxiliar as pessoas envolvidas e seus familiares, oferecendo e providenciando todo o apoio necessário, inclusive acompanhamento psicológico”, diz o comunicado.

A tragédia aconteceu após a colisão entre um carro e uma carreta na BR-116, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O veículo saiu de São Paulo rumo ao município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Dos 45 passageiros, apenas 13 saíram com vida, segundo o Corpo de Bombeiros, e foram encaminhados a hospitais e unidades de saúde da região.

A Emtram também afirma, no comunicado, que “está colaborando com as autoridades para a averiguação das causas do acidente, ainda desconhecidas”.

De acordo com as autoridades, o pneu do ônibus estourou e o seu motorista perdeu o controle, batendo contra uma carreta. Um carro que vinha em seguida teria colidido com os dois veículos.