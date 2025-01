Acidente em MG é a maior tragédia em rodovias federais desde 2007

O caso ocorreu na altura do km 285 da BR-116 - Foto: Corpo de Bombeiros

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente que envolveu três veículos e deixou 38 mortos na madrugada deste sábado, 21, é a maior tragédia em estradas federais pelo menos desde 2007, início da série histórica disponível para consulta. O caso ocorreu na altura do km 285 da BR-116, no distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni (MG).

Leia mais

>> Acidente com ônibus, caminhão e carro deixa cerca de 26 mortos; vídeo

>> Ônibus envolvido em acidente com 38 mortos em MG faria parada na Bahia

O incidente ocorreu por volta das 3h30, quando um ônibus da empresa ENTRAM, que fazia a rota de São Paulo para Jequié, perdeu o controle após um pneu estourar. O veículo colidiu com uma carreta carregada de pedras e saiu da pista, pegando fogo.



O ônibus envolvido no acidente tinha previsão parada na Bahia. Ele deveria chegar por volta das 7h em Vitória da Conquista no sul da estado onde iria desembarcar ao menos 21 passageiros.

De acordo com os bombeiros, o ônibus transportava cerca de 45 passageiros. Entre eles, 13 pessoas saíram com vida e já foram encaminhadas para atendimento médico na região.