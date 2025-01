Ônibus envolvido em acidente com 38 mortos em MG faria parada na Bahia

Número de mortos sobe para 38 - Foto: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

O ônibus envolvido no acidente que chocou com um caminhão e um carro no KM 285 da BR-116, em Minas Gerais, tinha previsão de chegar por volta das 7h em Vitória da Conquista no sul da Bahia onde iria desembarcar ao menos 21 passageiros.

Até o momento, no total o número de mortos já subiu para 38. Segundo os bombeiros, a identificação do estado dos corpos foi dificultada devido a carbonização de parte deles. O acidente aconteceu no KM 285 da BR-116, em Lajinha, município de Teófilo Otoni (MG), na madrugada deste sábado, 21.

Alguns familiares e amigos que tinham os parentes embarcados no fretado, buscaram notícias no guichê da empresa na rodoviária de Vitória da Conquista, mas não conseguiram detalhes.

Leia também:

>> Motociclista morre ao bater em caminhão betoneira na Bahia

Uma sala foi reservada para recepcionar pessoas, prestar apoio psicológico e concentrar as informações na cidade do sul da Bahia.

Depois de Vitória da Conquista, os passageiros iriam para outras cinco destinos nas cidades de Poções, Jequié, Maracás, Iramaia e Itaeté.

A carreta do caminhão que se chocou com ônibus, transportava uma pedra de granito e um carro. A polícia ainda investiga as circuntâncias do acidente.