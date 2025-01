Governo da Bahia decreta luto pelas mortes em acidente na BR-116

Acidente aconteceu na cidade de Teófilo Otoni em Minas Gerais - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros - MG

O governo da Bahia decretou, em edição extra do Diário Oficial, a ser publicada neste domingo, 22, luto oficial de dois dias em decorrência das mortes ocorridas no acidente de ônibus, na BR-116, que conduzia passageiros de São Paulo para a Bahia. O incidente envolveu também uma carreta e um veículo de passeio na altura do município mineiro de Teófilo Otoni (MG), no sábado (21).

Com secretarias e órgãos mobilizados, o Governo da Bahia está apoiando as ações de identificação, transferência, traslado e outras providências voltadas às vítimas do acidente. Até o início da noite deste domingo (22), a informação é de que 41 pessoas morreram, a maioria carbonizados, e seis sobreviveram, incluindo três crianças. Muitas dessas vítimas são baianas, de diferentes municípios.

O Governo da Bahia reitera que está à disposição do Governo de Minas Gerais, com equipes preparadas e de prontidão para auxiliar nos trabalhos de identificação das vítimas. De igual modo, o Estado baiano se colocou, desde o início, à disposição da Polícia Civil de MG, para envio de equipe técnica, que agradeceu e informou não ser necessário. As equipes seguem em permanente contato para, tão logo seja informada a necessidade de envio do perfil genético de vítimas, equipes da Perícia da Bahia possam realizar o processamento das amostras biológicas coletadas de familiares.