Acidente em MG: ônibus tinha pneus novos e revisão em dia, diz empresa

Veículo colidiu com um carro e uma carreta no Km 286 da BR-116, - Foto: Corpo de bombeiros Militar/MG

A Emtram, empresa de transportes responsável pelo ônibus envolvido em um acidente com pelo menos 39 mortos na madrugada deste sábado, 21, informou em nota que o veículo estava com pneus novos, revisão em dia e atuava de acordo com as normas regulatórias da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

“A empresa se solidariza com os familiares e pede que entrem em contato com as unidades mais próximas de suas unidades para atendimento. O ônibus que fazia a linha São Paulo—Elisio Medrado (BA) estava com a revisão em dia e pneus novos, além de ter sistema de monitoramento”, detalhou a empresa ao Metrópoles.

O ônibus saiu da capital paulista na manhã de sexta, 20, com destino à Bahia. Na madrugada deste sábado, o veículo colidiu com um carro e uma carreta no Km 286 da BR-116, na altura de Teófilo Otoni, cidade no norte de Minas Gerais, e pegou fogo.

De acordo com as autoridades, o pneu do ônibus estourou e o seu motorista perdeu o controle, batendo contra uma carreta. Um carro que vinha em seguida teria colidido com os dois veículos.