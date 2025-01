Lista com nome de passageiros que estavam em ônibus em MG é divulgada

Ônibus ficou totalmente destruído - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros-MG

Na madrugada de sábado, 21, um grave acidente na BR-116, próximo a Teófilo Otoni (MG), resultou na morte de 38 pessoas. Um ônibus da empresa Emtram, com 44 passageiros e um motorista, colidiu com uma carreta e um carro, provocando um incêndio. A empresa disponibilizou a lista completa dos passageiros e um número de telefone exclusivo para contato de familiares: (11) 99995-2527.

De acordo com a Emtram, 12 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para hospitais da região. . As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas a Emtram afirma que os pneus do veículo eram novos e que ele estava com a manutenção em dia.

A empresa informou que o ônibus saiu de São Paulo, na sexta-feira, 20, com destino a Elísio Medrado, na Bahia. Segundo a TV Sudoeste, em apuração com funcionários da Emtram, foi detectado que, além de Vitória da Conquista, os passageiros fariam paradas em outras cinco cidades. Mesmo sendo o destino final, nenhum passageiro desembarcaria em Elísio Medrado. Confira abaixo:

Vitória da Conquista: 21 passageiros

Jequié: 10 passageiros

Iramaia: 6

Maracás: 3 passageiros

Itaetê: 2 passageiros

Poções: 2 passageiros

A identificação das vítimas está sendo dificultada devido ao estado dos corpos, carbonizados pelo incêndio. O Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte é responsável pela análise e identificação dos restos mortais.

A Emtram informou que está prestando assistência às famílias das vítimas, incluindo apoio psicológico, reconhecimento de corpos e serviços funerários.

Confira a lista com os nomes das vítimas:

Alexandre dos Santos

Amilton Josafa De Souza

Anailda Marinho Dos Santos

Antonival G Dos Santos

Bianca De Jesus Ferreira

Caio Novais Santos

Camilly S Santos

Claudinei Dos Santos

Delbra Maria Da Silva

Erinaldo Vieira Do Amaral

Fabio Alves Prates

Fledson Jose Dos Santos Silva

Gerenildo Silva Do Fonseca

Gilberto Gomes De Souza

Gileusa S Santos

Ingrid Alves Dos Santos

Josemar Do Carmo Ribeiro

Josinaldo Pereira

Juliana Nascimento Dos Santos Fonseca

Karine Boldrini

Laura Amaral Marinho

Luiz Gustavo Prates Batista

Marcos A F Costa

Marineis Maria Da Silva Dias

Max Borges Dos Santos

Milena Britto

Natalicio Araujo Ramos

Natanael Roberto De Souza

Pablo Vinicius Silva

Paulo Nunes Bispo Oliveira

Pedro Boldrini Lima

Pyetro Enzo Da Silva Costa

Rai Freires Silva

Risia Rosa Rocha

Rita De Sousa Santos

Roberto Almeida Brasileiro

Robson Dos Santos Silveira

Selma Batista De Moraes Prates

Selma Soares De Jesus

Shirley Da Silva Ferreira

Soraya Dos Santos Guedes

Tiburtino Ribeiro Dias

Uanderson Da Silva

Valentina De Jesus Pereira