Saiba quem são as vítimas do acidente aéreo em Gramado

Neste domingo, 22, um trágico acidente aéreo em Gramado, Rio Grande do Sul, resultou na morte de 10 pessoas, todas da mesma família. A aeronave, pilotada pelo empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, caiu pouco após decolar de Canela com destino a Jundiaí, São Paulo.

As vítimas foram identificadas como:

Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi: empresário e piloto da aeronave.

Tatiana Natucci Niro: esposa de Luiz Cláudio.

Maria Eduarda Niro Galeazzi, Maria Elena Niro Galeazzi e Maria Antônia Niro Galeazzi: filhas do casal.

Lilian Natucci: sogra de Luiz Cláudio.

Veridiana Natucci Niro: cunhada de Luiz Cláudio.

Bruno Cardoso Munhoz de Guimarães Araújo: marido de Veridiana.

Giulia e Mateo: filhos de Veridiana e Bruno.

O Esporte Clube Pinheiros, do qual as vítimas eram integrantes, expressou profundo pesar pela perda, destacando a dor compartilhada por todos os associados.

As autoridades locais iniciaram investigações para determinar as causas do acidente. A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que divulgará a lista oficial das vítimas após a conclusão dos trabalhos de identificação dos corpos.

Além das fatalidades, 17 pessoas em solo ficaram feridas devido ao impacto da queda e subsequente explosão da aeronave. Duas mulheres permanecem hospitalizadas em estado grave, com queimaduras significativas, conforme informações da Agência Brasil.

O acidente ocorreu em uma área urbana de Gramado, atingindo edificações e causando danos materiais. As equipes de resgate e investigação continuam trabalhando no local para apurar as circunstâncias e fatores que levaram à tragédia.