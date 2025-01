Caminhoneiro morador da Bahia é um dos desaparecidos em queda de ponte

- Foto: Corpo de Bombeiros

Um dos dos 15 desaparecidos no desabamento da ponte que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), é caminhoneiro e mora na Bahia. Segundo familiares, Beroaldo dos Santos, de 56 anos, é Alagoano, mas vive em Amélia Rodrigues e trabalha como caminhoneiro há 30 anos.

"Ele trabalha como caminhoneiro e viaja todo o Brasil há 30 anos. O vídeo mostra o momento em que o caminhão dele passa antes da ponte cair. Tudo indica que o caminhão dele estava com carga corrosiva", explicou um parente que preferiu não ser identificado.

O veículo que ele dirigia saiu de Arraias (TO) com destino a Imperatriz (MA). No caminhão, estava apenas o motorista.

O desabamento

O acidente aconteceu na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre os estados de Maranhão e Tocantins, no domingo, e deixou uma pessoa morta. Segundo autoridades, quatro caminhões, dois automóveis e duas motocicletas estavam na parte da ponte que caiu.