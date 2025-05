Jornada Europeia 2025 reunirá juristas em Roma, Vigo e Lisboa

Iniciativa é coordenada pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento Científico (ICIS), com apoio de diversas instituições acadêmicas e jurídicas do Brasil e da Europa - Foto: Divulgação/Freepik

Durante o mês de maio de 2025, três importantes cidades europeias — Roma (Itália), Vigo (Espanha) e Lisboa (Portugal) — sediarão a Jornada Europeia 2025, uma iniciativa coordenada pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento Científico (ICIS), com apoio de diversas instituições acadêmicas e jurídicas do Brasil e da Europa. A coordenação científica é do professor titular da UNEB e promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, Clodoaldo Silva da Anunciação, também presidente do ICIS.

A Jornada tem como objetivo promover o intercâmbio científico e institucional entre juristas, magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados, professores e pesquisadores, com uma programação diversificada e internacionalizada que abrange debates sobre direito internacional, direitos humanos, inteligência artificial, justiça digital, meio ambiente e inclusão social.

A agenda da jornada compreende três grandes eventos:

Roma, 22 e 23 de maio – 1º Colóquio Ítalo-Brasileiro de Direito Internacional, realizado na histórica Faculdade de Direito da Sapienza Università di Roma, com destaque para a abertura a ser realizada pelo Professor Titular da USP Paulo Borba Casella (USP), bem assim a presença da Reitora da UNEB, Adriana Marmori, do Conselheiro Nacional de Justiça João Paulo Schoucair (CNJ/MPBA) e do desembargador Cássio Miranda (TJBA), dentre outros destacados juristas brasileiros.

Vigo, 26 e 27 de maio – IV Foro Xurídico Ibero-Brasileiro, sediado na Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade de Vigo (UVigo), com o tema “A conformação do espaço digital pelo Direito”. O evento reunirá especialistas em inteligência artificial, proteção de dados, justiça climática, gênero e democracia digital.

Lisboa, 29 e 30 de maio – I Congresso Luso-Brasileiro de Direito, Justiça e Desafios Contemporâneos, promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). O congresso terá conferências e mesas-redondas sobre direito internacional, proteção de vulneráveis, combate à violência contra a mulher, justiça climática, inteligência artificial, criminalidade organizada e acesso à justiça

A Jornada Europeia 2025 é promovida pelo ICIS, em parceria com instituições como o IBRADES, a Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), a Escola de Magistrados da Bahia (EMAB), a Associação do Ministério Público da Bahia (AMPEB), UNEB, UESC, e universidades brasileiras e da Europa. Todos os eventos contarão com transmissão virtual, rodas de debate e publicação posterior dos trabalhos em livros e revistas especializadas.

O Diretor-Geral da Escolha de Magistrados da Bahia (EMAB) destaca a importância dos eventos para a capacitação dos juízes baianos e a troca de experiências com outros operadores do Direito para a melhoria da prestação jurisdicional.

O presidente do IBRADES, o jurista Georges Humbert, destaca que o público pode acompanhar toda a programação, fotos, vídeos e bastidores da Jornada através do perfil oficial no Instagram: @icis_instituto. Mais informações também podem ser solicitadas pelo e-mail: [email protected]

Humbert destaca ainda a iniciativa e salienta que "eventos jurídicos internacionais são cruciais para a atualização e desenvolvimento profissional, facilitando a troca de conhecimento e aprimoramento de habilidades em áreas como direito internacional, direito digital, sustentabilidade, direito ambientam e direito de imigração. Além disso, eles são importantes para a promoção da paz, segurança e cooperação internacional, contribuindo para a resolução de conflitos e a construção de um ambiente jurídico mais globalizado."