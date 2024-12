Senadores brigam durante CPI das Bets: "Me respeite"

Soraya Thronicke e Ciro Nogueira protagonizaram briga em sessão - Foto: Reprodução

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) protagonizaram uma discussão durante a sessão desta terça-feira, 3, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets.

A briga teve início após Soraya cobrar a convocação de membros da gestão de Jair Bolsonaro (PL), com a intenção de esclarecer a demora para regulamentar as bets. Ciro, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo, questionou a necessidade do pedido da senadora.

"A senhora acha que isso vai ter algum ganho para o país, esse tipo de discussão?", questionou o senador, que foi rebatido por Soraya.

"O senador pediu para fazermos um retorno, retorno da responsabilidade do poder Executivo, quem quer que seja. O governo Lula vai responder pelo atraso, mas foi em 2018 que foi aprovado. [...] Não vou discutir com o senhor, o senhor me perdoa. Nós estamos inquirindo uma pessoa aqui, então o senhor debruce-se sobre a legislação e o senhor vai entender o que estou falando", disparou a senadora.

Ciro respondeu e disse que Soraya "não está acima de ninguém". A senadora então pediu respeito. Soraya então respondeu o senador: "O senhor me respeite”, disse a parlamentar.