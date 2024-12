Virgínia e Prior são convocados para depor em CPI das Bets

Virgínia e Prior são convocados para depor em CPI de site de apostas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga sites de apostas aprovou, nesta terça-feira, 3, a convocação da influenciadora Virgínia Fonseca e do ex-BBB Felipe Prior. Ambos comparecerão como testemunhas, condição que os obriga a relatar os fatos com verdade perante a comissão.

De acordo com a relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MT), Virgínia Fonseca foi convocada devido à sua relevância como influenciadora digital e à participação em campanhas publicitárias para casas de apostas. A criadora de conteúdo acumula mais de 90 milhões de seguidores e é considerada peça-chave para compreender o impacto ético e social das estratégias de marketing associadas ao segmento de apostas online.

Leia:

>>> Ex-BBB Felipe Prior é condenado a prisão por novo caso de estupro

>>> Humildade? Davi Brito diz que seu nome foi o mais falado de 2024

Felipe Prior, por sua vez, foi citado em reportagens que apontam cláusulas de contrato com a empresa Betsat, que supostamente lhe garantiam 15% da receita perdida por novos apostadores indicados. Segundo o senador Izalci Lucas (PL-DF), autor do pedido de convocação, essa prática pode ter implicações éticas e financeiras graves, especialmente para os seguidores do arquiteto.

Outras convocações e investigações

Além de Virgínia e Prior, a CPI já aprovou convocações de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Jojo Todynho, Deolane Bezerra, GKay, Felipe Neto e Tirulipa. Os depoimentos desses artistas e influenciadores ainda serão agendados.

Requerimentos também foram aprovados para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) compartilhe informações financeiras de Deolane Bezerra e de empresas relacionadas ao mercado de apostas.