Saiba o nome preferido de Bolsonaro para disputa à Presidência

Bolsonaro avalia nomes para a presidência em 2026 - Foto: Silvio Avila | AFP

A cúpula do PL e lideranças do Centrão apontam que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teria, no momento, o apoio de Jair Bolsonaro para disputar a Presidência da República em 2026.

Segundo a colunista Bela Megale, de O Globo, dois fatores pesam em favor de Michelle em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O primeiro é a aproximação com o vereador Carlos Bolsonaro , que passou a fazer elogios públicos à madrasta após a última cirurgia do pai, no mês passado.

O segundo fator é que Bolsonaro e seus filhos veem Tarcísio com desconfiança e avaliam que faltam gestos do governador na direção à família. Há cobranças, inclusive, para que ele receba diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), para ajudar o ex-presidente a se salvar do processo da tentativa de golpe de Estado. Outra reclamação é que Tarcísio não atendeu aos pedidos do clã Bolsonaro para nomeações e outros pleitos envolvendo o governo paulista.

Diante desse quadro, uma chapa passou a ganhar força junto ao ex-presidente na disputa contra Lula. Ela seria formada por Michelle como candidata à presidência e pelo senador Rogério Marinho como vice. Nesse formato, seria uma chapa “puro sangue”, porque ambos são do PL.

Ganhando força

Uma possível candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para presidência da República nas eleições de 2026, vem ganhando força.

De acordo com informações de Paulo Capelli, em sua coluna no portal Metrópoles, aliados de Bolsonaro consideram que Michelle, antes cotada para o Senado pelo Distrito Federal, amadureceu politicamente. A postura da presidente do PL Mulher nas recentes manifestações também tem sido bem avaliada pelo entorno.

Ainda segundo a publicação, entre os entusiastas de uma candidatura de Michelle ao Planalto, estão o pastor Silas Malafaia e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).