Bolsonaro 'pede' para ser preso e prevê morte: "Não vai demorar"

Bolsonaro faz previsão sobre própria morte - Foto: Evaristo Sá | AFP

Réu no inquérito da tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desafiou a Justiça a prendê-lo, nesta sexta-feira, 16, durante entrevista. O líder político de direita ainda fez uma 'previsão' sobre sua morte.

Bolsonaro afirmou que sua pena deve chegar a 40 anos de prisão, e pontuou que não pretende fugir do Brasil, caso seja condenado. O ex-presidente é considerado integrante do eixo principal da trama que tinha como objetivo final tomar o poder por vias antidemocráticas.

"Eu com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum, eu vou morrer na cadeia. Qual crime? Crime impossível, golpe da Disney. Junto com o Pateta, com a Minnie e com o Pato Donald, que eu estava lá em Orlando, programou esse golpe aí", disparou Bolsonaro.

Previsão sobre morte

Bolsonaro, que completou 70 anos em março, ainda afirmou que está próximo da morte. O ex-chefe do Planalto também citou a cirurgia recente, após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte.

"Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Estou com 70 já, quase morri em uma cirurgia. Vou morrer não vai demorar", afirmou Bolsonaro, durante entrevista ao canal Auriverde Brasil.