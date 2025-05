Câmara dos Deputados debate invasões de terra na Bahia

Audiência discute invasões de terra na Bahia - Foto: Divulgação

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados vai realizar, no próximo dia 28 de maio, uma audiência pública para debater as invasões de terra na região extremo sul da Bahia.

A audiência acontecerá após requerimento apresentado pela Associação do Agronegócio do Extremo Sul da Bahia (Agronex) ao presidente do colegiado, deputado Evair de Melo (PP). No texto, o bloco pede a intervenção urgente dos órgãos competentes, relatando o temor da escalada dos conflitos e da violência.

“Os produtores, suas famílias e a população do Extremo Sul da Bahia clamam por atenção, ajuda, justiça e para que os órgãos constituídos tomem as medidas necessárias para garantir a paz, a lei, a ordem, o direito de propriedade e o cumprimento das decisões judiciais”, disse o presidente da Agronex, Mateus Bonfim Mendes.

Famílias sem moradia

De acordo com a associação, algumas famílias da região estão sem moradia ou condições de sustento, vivendo sob ameaças. A Agronex ainda cita no documento a decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a retirada de proprietários ou posseiros sem prévia e justa indenização.