Eleição no Sindicato pode influenciar greve geral dos rodoviários

Sindicato dos Rodoviários aprovam estado de greve. - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Um ingrediente pode tornar em realidade a ameaça dos rodoviários de deflagrar a maior greve geral da história da categoria em Salvador. Conforme informações obtidas pelo Portal A TARDE, a eleição para a diretoria do Sindicato estaria influenciando os rumos do movimento paredista e uma possível paralisação total do transporte público da capital baiana.

Fontes apontaram para a reportagem que o resultado da atual campanha salarial estaria diretamente ligado com a formação das chapas que vão concorrer ao pleito da categoria, que ainda não tem data para acontecer, apesar da pressão interna para que seja realizada ainda em 2025. A expectativa é de que logo após o fim da campanha salarial o tema seja colocado na mesa para ser discutido com mais profundidade.

Uma ala do Sindicato quer a saída do atual presidente, o vereador Hélio Ferreira (PCdoB), que não abre mão do posto que ocupa desde 2013. Em conversa com o Portal durante assembleia dos rodoviários na quinta-feira, 15, Hélio confirmou que o ambiente está conturbado, mas negou que as eleições estejam contaminando as negociações em torno da busca por melhores condições de trabalho para a categoria, junto a Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra), sindicato que representa as empresas de ônibus.

“A eleição pode acontecer até novembro do ano que vem, então não tem nenhuma possibilidade de ter eleição esse ano do sindicato. As pessoas que querem tumultuar por outros interesses políticos na eleição do sindicato, ou querem prejudicar a campanha salarial, podem tirar o time de campo, porque não tem eleição do sindicato esse ano”, disse o vereador.

“A gente vê muitos boatos e temos que ficar alertando a categoria para não cair nesse esparro dos interesses dessa disputa e não prejudicar os trabalhadores”, frisou.

Hélio Ferreira quer continuar e Tiago Ferreira já colocou seu nome para a sucessão no Sindicato dos Rodoviários | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Por outro lado,o debate sobre a sucessão já é estimulado por alguns dos sindicalistas, como é o caso do ex-vereador Tiago Ferreira (PT). Ele se colocou à disposição para colocar o nome na disputa.

“A discussão sobre a eleição de sindicato vai ficar pra depois. Nós temos disposição do meu nome na disputa, mas vamos buscar unidade interna. Hoje o que está se tratando não é disso. Nós estamos unidos, independente de qualquer divergência que tenha internamente na direção do sindicato. Nós temos pactuado internamente que a campanha salarial é crucial para os trabalhadores, então qualquer divergência neste momento não cabe. O que cabe agora é todos juntos, um corpo só, em defesa dos rodoviários”, afirmou Ferreira a A TARDE.

Embora sejam membros da diretoria e parte da mesma chapa, Hélio e Tiago são de correntes sindicais distintas. Enquanto o comunista é militante da Central de Trabalhadores do Brasil (CTB), o petista é filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Estado de greve

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador decidiu, por unanimidade, decretar estado de greve. Duas assembleias foram realizadas nesta quinta-feira, 15, sendo uma pela manhã e outra à tarde. A decisão de estado de greve foi definida nas duas reuniões.

O estado de greve é quando uma categoria vai iniciar os preparativos para deflagrar uma greve. A decisão da categoria sinaliza que os trabalhadores estão em alerta e prontos para deflagrar uma greve caso as negociações não avancem

Nesta sexta-feira, 16, uma nova reunião dos empregados e empresários mediada pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRT-BA) e pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) tenta evitar a paralisação.

Ônibus podem deixar de circular em Salvador na próxima semana. | Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

Reivindicações dos rodoviários