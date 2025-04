Homem se revolta com mobilização dos rodoviários: "Inadmissível"

Ônibus ficaram parados na Estação da Lapa - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Os representantes dos rodoviários fizeram uma assembleia nesta quinta-feira, 10, em meio às movimentações da campanha salarial de 2025. Houve uma paralisação momentânea na entrada da Estação da Lapa, no centro de Salvador.

Por conta dessa situação o trânsito no entorno da Lapa ficou congestionado e causou transtornos. Foi o caso de Raimundo Bahia que tinha uma reunião marcada, passou mais de 1h no trânsito e ficou revoltado por não saber, através da imprensa, sobre a mobilização dos rodoviários.

Em conversa com a imprensa ele disse respeitar as reivindicações dos rodoviários, mas pontuou que é preciso comunicar a população previamente. [...] Não teve nenhum aviso para a população, isso é uma falta de respeito. Ninguém é contra nenhum trabalhador, nenhum é contra a greve, mas eles têm que avisar para as pessoas se programarem. Eu estou no trânsito a mais de uma hora e 40 minutos e tive que vir andando da entrada da Fonte Nova até aqui no sol quente. Isso não é inadmissível com a população de Salvador", dispaoru. Raimundo contou ainda que precisou cancelar o compromisso importante por conta dos transtornos que enfrentou no trânsito.