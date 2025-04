Motociclista morre após bater em poste e cair de viaduto em Salvador

Acidente ocorreu por volta das 4h - Foto: Reprodução/TV Bahia

Um motociclista morreu após bater em um poste no Viaduto dos Rodoviários, próximo ao bairro de Pernambués, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 31.

De acordo com a TV Bahia, o homem teria perdido o controle da moto, batido no poste e, logo em seguida, caído na faixa exclusiva do BRT.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 5h17 e não causou congestionamento na via.