Homem é executado a tiros dentro de casa em Salvador

Homem foi morto por dupla, que fugiu em seguida - Foto: Reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil investiga a motivação e autoria da morte de um homem, ainda não identificado, no início da tarde deste domingo, 30, no bairro de São Marcos. Segundo informações do Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar, o rapaz foi executado a tiros, na Rua Rio Ave.

Policiais da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pau da Lima), foram acionados para atender a ocorrência. Informações preliminares apontam que a vítima foi assassinada, dentro de um imóvel, por dois homens que chegaram ao local, atiram e fugiram em seguida.

Uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e expediram guias para perícia e remoção. Conforme a assessoria de comunicação da Polícia Civil, o caso é apurado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), do DHPP.