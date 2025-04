Semob bloqueia 500 contas de patinetes elétricos por irregularidades

- Foto: Divulgação Semob

De janeiro até este sábado, 29, cerca de 500 usuários de patinetes elétricos tiveram suas contas bloqueadas, em Salvador, por estarem utilizando os equipamentos de forma errada. Os bloqueios foram feitos durante fiscalizações realizadas pela empresa JET com supervisão diária dos técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Entre as principais irregularidades, estão o deslocamento com mais de uma pessoa por patinete e adultos que liberaram os equipamentos para menores de idade utilizarem. Salvador tem quase 70 mil usuários cadastrados na plataforma, com uma média de 25 mil viagens realizadas por semana. O uso do modal na capital baiana está crescendo e, diante disso, a Semob destaca a importância da segurança e do respeito às normas de mobilidade urbana.

A velocidade máxima permitida é de 20 km/h, sendo que, nas áreas de maior circulação de pedestres, o limite chega a 10 km/h. Os patinetes são equipados com GPS para rastreamento, placa de identificação, sistema de freios, campainha e faróis de LED integrados, garantindo maior segurança aos usuários.

Uma proposta de regulamentação definitiva do serviço está sendo construída de forma integrada entre a Semob e outros órgãos do município. A regulamentação está em fase final e tem como principal objetivo atender aos padrões de segurança, organização urbana e estímulo à mobilidade sustentável.

Como parte das ações de incentivo ao uso responsável dos equipamentos, a JET está oferecendo gratuitamente aulas de direção em patinetes elétricos para pessoas maiores de 18 anos. Não é necessário realizar inscrição prévia: basta comparecer aos locais divulgados pela empresa por meio do aplicativo e apresentar um documento oficial com foto.

A Semob reforça que a população pode contribuir com a fiscalização, denunciando irregularidades por meio dos canais oficiais da prefeitura. A pasta segue acompanhando a operação e dialogando com a JET para ajustes e aprimoramentos no serviço.