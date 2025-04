Exclusivo! Policial Civil revela ter baleado suspeito após assalto a ônibus no Rio Vermelho

Rafael já tem passagens por roubo à mão armada e homicídio - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem identificado como Rafael Santos Silva foi baleado em uma das pernas, por volta das 23h, do sábado, 29, pelo investigador da Polícia Civil Celso Ribeiro, chefe do Serviço de Investigação (SI) da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, logo após roubar os passageiros de um ônibus da empresa Integra OTTrans, que fazia a linha Jardim das Margaridas/ Lapa, e passava pelo Largo da Mariquita, nas proximidades da Rua do Meio, no bairro do Rio Vermelho.

Segundo Ribeiro, ele comia um acarajé na localidade, quando viu um grupo de pessoas correndo atrás de homens e gritando: ‘pega ladrão’. “Vieram atrás deles. ‘pega ladrão, pega ladrão’. Olhei e vi dois caras, um até bem arrumado com uma mochila nas costas, e o outro [Rafael]. Um rapaz veio pela contramão de moto atrás deles também, o da mochila conseguiu fugir e o outro [Rafael] foi em direção à farmácia Drogasil, apontou a arma para os funcionários, aí atirei na perna dele”, contou o investigador.

Ainda conforme Celso, Rafael chegou a atirar na direção de um dos funcionários da farmácia, mas a bala picotou. Ele estava com um revólver calibre 32, que foi apreendido. “Conseguimos recuperar só um dos celulares das vítimas, que o outro, quando fugiu, deixou cair”, revelou.

O chefe do SI revelou ainda que, quando foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama, onde segue custodiado, Rafael informou que já tinha duas passagens policias por roubo à mão armada e homicídio. “Ele disse que matou uma pessoa dentro de um ônibus, que foi para vingar a morte do pai. Inclusive, falou também que saiu recentemente da cadeia”, concluiu Ribeiro.

O roubo aos passageiros do ônibus foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC). Já ação do investigador será acompanhada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). “A atitude dele [investigador] foi legalizada. Ele reagiu a uma tentativa de homicídio, ele reagiu em defesa das pessoas, o cara [suspeito] sacou da arma e ameaçou as pessoas. Ele atirou na perna, não atirou para matar”, afirmou delegado Nilton Borba, titular da 7ª DT. Até a postagem desta matéria, o outro suspeito não havia sido identificado e/ ou preso.