"Rondesp fez o trabalho dela", diz morador sobre morte de dupla do CV

Dupla morreu em confronto com policiais militares da Rondesp Atlântico - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma ação de policiais militares das Rondas Especiais Atlântico (Rondesp/ Atlântico), em Cosme de Farias, na noite do sábado, 29, resultou nas mortes de dois homens. Segundo uma fonte policial, a dupla, Wendel de Oliveira Silva, 25 anos, e Clebson dos Santos Almeida, 22, estava na Rua 18 de Outubro, na localidade conhecida como Baixa do Tubo, traficando drogas e, quando notou a presença das guarnições, atirou na tentativa de fugir. Eles estavam na companhia de outros homens, que conseguiram escapar.

“Os militares realizavam rondas na rua 18 de outubro, quando se depararam com indivíduos armados e comercializando drogas que, ao perceberem a presença dos policiais, passaram a efetuar disparos de arma de fogo”, diz um trecho da nota enviada pelo Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar. Eles ainda foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama, mas já deram entrada na unidade de saúde sem vida.

Sob anonimato, por temer represália, um morador do bairro revelou que Wendel e Clebson eram bastante conhecidos dos moradores e mantinham uma forte atuação como integrantes da Facção Comando Vermelho (CV), única organização criminosa que atua no bairro. “Eles faziam parte da liderança. Wendel era ‘cabeça cara’. Estavam na ‘biqueira’ [ponto de tráfico de drogas] a Rondesp chegou e fez o trabalho dela”, afirmou o homem.

Ainda conforme ele, apesar da influência da dupla no CV, o clima no bairro, neste domingo, é de tranquilidade. “Está tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus”, declarou o morador.

Uma fonte do Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que os corpos de Wendel e Clebson permaneciam no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) aguardando liberação de familiares.

De acordo com o DCS, durante a ação, foram apreendidos com os suspeitos dois revólveres calibres 38, munições do mesmo calibre, 128 porções de cocaína, 143 porções de maconha, 43 porções de crack, 19 porções de haxixe, 12 comprimidos de MD e uma quantia em dinheiro.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que este caso será apurado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).