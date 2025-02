Assaltantes trocam tiros com policiais da Rondesp e morrem em Salvador

Agentes da Rondesp realizam rondas na região quando foram acionados - Foto: Redes Sociais

Dois assaltantes foram mortos em confronto com a Polícia Militar (PM) no bairro do Cabula na tarde deste domingo, 2. A troca de tiros ocorreu em frente ao 19º Batalhão de Caçadores (BC).

Segundo a PM, agentes da Rondesp foram acionados por populares que relataram assaltos na região da Avenida ACM, onde os militares já realizavam rondas. Após as buscas, os oficiais localizaram o veículo dos suspeitos na Avenida Silveira Martins.

Ainda de acordo com a PM, os policiais militares deram ordem para os suspeitos pararem, mas eles resistiram e atiraram contra a guarnição. Os agentes revidaram e os dois suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos de imediato, e encaminhados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos.

A PM apreendeu com a dupla dois revólveres, oito aparelhos celulares e o carro roubado que foram apresentados à delegacia para adoção das medidas cabíveis.