Suspeito de matar PM em Paripe tem prisão convertida para preventiva

Luis foi incentivado pela família a se entregar - Foto: Reprodução

O primeiro suspeito preso por envolvimento na morte do policial militar assassinado em Paripe, Luis Mateus dos Santos Pereira, conhecido como "Matcheca" teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. O homem passou por custódia na última sexta-feira, 31.

Luis foi incentivado pela família a se entregar. Segundo relatado pela família do indivíduo, quando ele retornou para casa pouco tempo depois do crime, ele confessou o assassinato e afirmou que iria fugir. No entanto, a família incentivou ele a se entregar.

No total, a polícia já identificou três suspeitos de participarem do crime e todos Os três se entregaram.

Relembre

O homicídio aconteceu na noite de segunda-feira, 27, no bairro de Paripe, quando o soldado Arnaldo de Oliveira Silva, de 43 anos, lotado no Quartel do Comando-Geral (QCG), foi brutalmente assassinado

. O policial, que estava em sua motocicleta, teria tentado evitar um arrastão na Rua da Bélgica, quando foi surpreendido por dois homens em um veículo HB20 vermelho. Ao reagir à abordagem, o soldado foi alvejado no peito por um dos suspeitos e não resistiu aos ferimentos.