Corpo é encontrado esquartejado na avenida Jequitaia, em Salvador

Foto: Divulgação/Sindpesp

O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado em sacos de linhagem na manhã deste domingo, 2, na avenida Jequitaia, sentido Calçada, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, as equipes da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) isolaram a área para a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Este é o quarto corpo esquartejado encontrado nos últimos três meses na cidade baixa.